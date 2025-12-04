#Казахстан в сравнении
Происшествия

Инкассаторское авто с деньгами сгорело после ДТП: водитель погиб, виновник взят под стражу

ДТП в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 09:18 Фото: Instagram/vkaragande.kz
В Карагандинской области в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попала инкассаторская машина. Водитель погиб, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором на обочине дороги полыхает машина. В описании указано, что столкнулись Toyota Camry и Lada Largus, который в итоге загорелся.

"Lada Largus принадлежал Каркаралинскому отделению "Казпочты" и выполнял инкассационные функции. К сожалению, водитель Lada Largus, житель города Каркаралинска Ныгметжанов Нариман, скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Его напарник госпитализирован с многочисленными травмами. В инкассаторском автомобиле находилось более 3 млн тенге, которые сгорели вместе с транспортным средством. Водитель, выехавший на полосу встречного движения, житель поселка Карагайлы, находился в состоянии алкогольного опьянения и годом ранее был лишен водительского удостоверения", – указано в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области прокомментировали, что ДТП произошло 2 декабря в 16:40 на автодороге Каркаралы – Карагайлы.

"По предварительным данным, водитель Camry, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилем Lada Largus. В результате ДТП 28-летний водитель Lada скончался на месте происшествия. Его 36-летний пассажир и 41-летний водитель Camry были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело, водитель Camry задержан и водворен в изолятор временного содержания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в комментарии.

В Костанайской области 1 декабря полицейская погоня завершилась трагедией: водитель погиб на месте ДТП.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
