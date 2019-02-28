Тургумбаев: Идет досудебное расследование по взрыву в Таразе

Стало известно, по какой статье ведут следствие.

По какой статье идет досудебное расследование в Таразе по факту взрыва в жилом доме, рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в кулуарах заседания правительства, передает Zakon.kz.

- Досудебное расследование в Таразе по какой статье?

- За нарушение техники пожарной безопасности, - сказал Ерлан Тургумбаев. - Там три погибших, шесть было раненных, они были доставлены в больницу, из них двое после оказания помощи потом были отпущены, четверо госпитализированы.

О состоянии госпитализированных ранее рассказали врачи.

27 февраля произошел взрыв в жилом доме в Таразе. Трое погибли. Предварительной причиной взрыва названо неосторожное обращение с газовым оборудованием. Семьям погибших жителей от акимата Тараза будет оказана материальная помощь в размере одного миллиона тенге.

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