Когда поднимут выплаты многодетным семьям в Казахстане

Систему "Е-халык" на уровне городских и сельских населенных пунктов должны внедрить за месяц.

В каждом регионе страны будут сформированы электронные социальные карты. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РК Бердибек Сапарбаев на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Электронные социальные карты будут сформированы в регионах Казахстана. В месячный срок министерству цифровизации и акимам внедрить систему "Е-халык" на уровне городских и сельских населенных пунктов.

- В регионах необходимо сформировать электронные социальные карты. Они будут предусматривать оценку потребности, социально-бытовые условий каждой семьи, - сказал Бердибек Сапарбаев.

В то же время Сапарбаев обратился к главе кабмина с просьбой дать поручение госорганам создать для этого условия.





-Уважаемый Аскар Узакпаевич (Мамин, премьер-министр РК), прошу вас поручить министерству цифровизации, акимам регионов в месячный срок полномасштабно внедрить систему "Е-халык" на уровне городских и сельских населенных пунктов, - пояснил министр.

В целом, по его словам, для охвата адресной социальной помощью планируется с июля 2019 года увеличить число получателей АСП с 571,6 тысяч человек до 830 тысяч человек.

Также предусмотрено:

Повышение доходов многодетных семей (мать и 4 детей).

- с 1 июля 2019 года размер АСП на семью с 63 740 тенге увеличится до 103 945 тенге;

- с 1 июля 2019 года доход семьи с 74 244 тенге увеличится до 114 449 тенге.

Увеличение размера адресной социальной помощи.

- с 1 июля 2019 года ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет, студента до 23 лет средний размер АСП будет увеличен с 4 834 тенге 20 789 тенге.

Повышение пособий (по уходу за ребенком инвалидом и пособие лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы с детства):

- с 1 июля 2019 года пособия будут увеличены с 31 183 тенге до 41 578 тенге.

Оксана Скибан, Астана

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