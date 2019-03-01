1 марта в Казахстане отмечают День благодарности

В этот день народы страны могут поблагодарить друг друга за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие были депортированы в страну.

1 марта жители Казахстана отмечают праздник День благодарности, сообщает Zakon.kz.

В этот день народы страны могут поблагодарить друг друга за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие были депортированы в страну.

Эта дата выбрана неслучайно, так как именно 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана по инициативе президента Нурсултана Назарбаева. Ассамблея народа Казахстана занимает центральное место в системе государственной национальной политики, она включает в себя более 800 этнокультурных объединений.

В своей речи на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в апреле 2015 года, в рамках празднования её 20-летия, Нурсултан Назарбаев предложил отмечать День благодарности в Казахстане.

- Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу, – сказал тогда Нурсултан Назарбаев.

С 2016 года 1 марта официально празднуется как День благодарности.

- Это день добра и уважения тем людям, которые взрастили нас, которые дали нам возможность построить независимый Казахстан. Это дань уважения людям, которые послужили примером будущему поколению, - отметил председатель Литовского ЭКО "Lituanica", заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Виталий Тварионас.

1 марта в 10.00 часов в Доме дружбы Астаны состоится праздник, посвященный Дню Благодарности. В нем примут участие депутаты Парламента Республики Казахстан, члены Ассамблеи народа Казахстана, общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции, активисты республиканского молодежного движения "Жаңғыру жолы", жители столицы.

В 16.00 во Дворце мира и согласия пройдут торжественные мероприятия Ассамблеи народа Казахстана, посвященные Дню благодарности. В мероприятиях примут участие министр информации и общественного развития РК Д.Абаев, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Л.Прокопенко, депутаты Мажилиса Парламента, руководители государственных органов, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители этнокультурных и молодежных объединений, советов матерей, общественного согласия, научной и творческой интеллигенции, меценаты, потомки репрессированных и депортированных в Казахстан.

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