День благодарности отмечают в Казахстане

С 1 марта 2016 года жители нашей страны ежегодно встречают День благодарности, когда принято говорить "спасибо" близким и далеким. Zakon.kz рассказывает, как этот праздник возник и в чем его глубинный смысл.

Вообще дата была выбрана неслучайно: 1 марта – по совместительству день создания Ассамблеи народа Казахстана, организации, избравшей целью объединение интересов всех проживающих на территории республики этносов и соблюдение прав и свобод граждан, вне зависимости от национальной принадлежности.

И в том, что торжество благодарности и "день рождения" ассамблеи делят одно 1 марта на двоих, есть особый символизм.

Как известно, Казахстан в его современном понимании сформировался под влиянием множества драматичных событий, тяжело переживая которые гостеприимный казахский народ тем не менее не забывал о ближнем. Что депортированных, что добровольных переселенцев здесь принимали радушно, порой делились, без преувеличения, "последней краюшкой хлеба". Пригретые гости находили на этой земле второй дом, а их дети – единственную Родину.

Так в результате исторических перипетий Казахстан обрел на своей территории 122 этноса. Такие цифры приводит демограф. При этом возникшие издревле дружба, взаимопонимание, интерес к разным культурам и способность принять непохожесть друг друга остались. Именно этому явлению, которым республика по праву гордится и считает залогом своей несгибаемости пред лицом мировых вызовов, и посвящен День благодарности – день, когда впору сказать "спасибо" прошлому, сделавшему настоящее таким, каково оно есть.

Стоя на избранном республикой пути реформ, людям как никогда важно формировать в себе привычку к осознанности, честности, взаимовыручке, уважению и признательности. Поэтому государство взяло курс на формирование в нашем обществе идеологического образа "Адал азамат" – ответственного гражданина, который, цитируя президента Касым-Жомарта Токаева, "добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего". Ведь, по словам главы государства, "там, где нет ответственности, никогда не будет справедливости".

Если взглянуть на День благодарности с этой точки зрения, он становится временем для искреннего признания заслуг, как своих в частности, так и народа в общем. Важно не забывать: любой труд важен и достоин одобрения – не в единственный день в году, а круглогодично. Когда каждый вносит свой маленький вклад, в сумме мы делаем одно большое дело на благо общего будущего.

Вместе с тем недостаточно просто придерживаться принципов справедливости, закона и порядка. Надо также учиться замечать и поощрять позитивные проявления, тем самым мотивируя общество и дальше следовать в правильном направлении.

Умение говорить "спасибо" стоит прививать с самого детства, взращивая это, как говорят, с младых ногтей. И что как ни день, посвященный благодарности, способно продемонстрировать ребенку важность этого чувства.

1 марта по всей стране традиционно проводятся различные праздничные мероприятия. Например, алматинцев в этот раз ожидают:

В Республиканском Доме дружбы (улица Курмангазы, 40) с 9:30

церемония открытия памятной доски "Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл";

выставка декоративно-прикладного искусства Совета матерей АНК;

республиканский сетевой форум с участием председателей и членов этнокультурных объединений, общественных структур, и молодежных организаций АНК.

В театре "Алатау" (микрорайон "Нуркент", 6) в 15:00

концерт, посвященный Дню благодарности.

В родильных домах №3, №5 состоится благотворительная акция, в ходе которой ветераны АНК города вручат новорожденным памятные подарки в честь юбилея Ассамблеи народа Казахстана.

Также в соцсетях и на улицах запустят разномастные акции и челленджи.

В Астане в этот день торжественные мероприятия начнутся с важного события — в Доме дружбы пройдет церемония открытия памятной доски "Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл", посвященной юбилею АНК, сказано на сайте столичного акимата.

Кроме того, в социальных сетях будет запущен видеочеллендж с поздравлениями, в котором примут участие представители молодежи разных этносов. Еще одно важное событие – старт благотворительной акции "Караван милосердия", направленной на поддержку нуждающихся слоев населения.

Вдобавок 1 марта в Доме дружбы состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов. Для детей будет организован праздничный стол.