Спирт, телефоны и проигрыватель изъяли на въезде в колонию в Алматинской области

В настоящее время водитель автотранспорта привлечен к административной ответственности.

28 февраля сотрудниками ДУИС Алматинской области на территории учреждения максимальной безопасности ЛА-155/12 в ходе осмотра автотранспорта на КПП были найдены запрещенные предметы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС.

Были изъяты и обнаружены запрещенные предметы: семь мобильных телефонов, три аудио-проигрывателя, 2,2 литра спирта.

В настоящее время водитель автотранспорта привлечен к административной ответственности.

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