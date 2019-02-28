Ранее он занимал пост главы Нацбанка.

Данияр Акишев назначен советником Президента РК, передает Zakon.kz.

- Распоряжением главы государства Акишев Данияр Талгатович назначен советником Президента Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.

Ранее Акишев занимал пост главы Нацбанка РК. 25 февраля его сменил Ерболат Досаев.

Акишев Данияр Талгатович родился в 1976 году.

Окончил Казахскую государственную академию управления, специальность - экономист, специализация - организация банковского дела.

· Принимал участие в курсах и семинарах, проводимых международными финансовыми организациями и институтами в разных странах, в том числе в США, Японии, Южной Корее, Австрии, Турции и др. (1996-2007)

Трудовой стаж:

· Ведущий экономист Центрально-Азиатской фондовой биржи (11.1995-11.1996);

· На разных должностях в Департаменте исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (11.1996-08.2007);

· Директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (06.2003-08.2007);

· Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (28.08.2007-08.2014);

· Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, Временно исполняющий обязанности помощника Президента РК (с 08.2015) (08.2014-02.11.2015);

· Председатель Национального Банка Республики Казахстан (02.11.2015-02.2019).

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