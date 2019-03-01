Дархан Калетаев назначен руководителем канцелярии премьер-министра РК

Ранее он занимал должность министра общественного развития.

Сегодня, 1 марта, премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективу канцелярии премьер-министра РК нового руководителя - Дархана Калетаева, передает Zakon.kz. со ссылкой на сайт премьер-министра.

В ходе представления Мамин отметил, что Калетаев был министром, депутатом Парламента, прошел большую школу администрации Президента, где занимал должность заместителя руководителя администрации. На недавнем съезде партии "Нур Отан" избран членом политического советов. Это очень большое доверие со стороны главы государства.

- Дархан Аманович имеет очень большой опыт руководящей работы, поэтому, без сомнения, справится с непростой должностью руководителя канцелярии премьер-министра. Перед канцелярией премьер-министра стоят важные задачи по координации исполнения поручений главы государства в рамках реализации новых социальных мер Елбасы, Посланий народу и Плана нации, организации деятельности премьер-министра и Правительства, - сказал Аскар Мамин.

25 февраля 2019 года указом президента РК Министерство общественного развития, которое возглавлял Дархан Калетаев, было реорганизовано путем преобразования в Министерство информации и общественного развития РК. Его возглавил Даурен Абаев.

Дархан Калетаев родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, Национальную Высшую школу государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. Работал в структуре администрации Президента РК, министерств образования и культуры, информации и общественного согласия. В 2007–2008 годы занимал должность заместителя руководителя администрации Президента, в 2008–2009 годы — первый заместитель Председателя НДП "Нұр Отан", в 2009–2016 годы — управляющий директор ФНБ "Самрук-Қазына".

В октябре 2016 года указом Президента РК назначен депутатом Сената Парламента РК. С сентября 2017 года — член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената. С апреля 2018 года занимал должность министра общественного развития РК.

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