Кривошеев: Конкуренция с каждым днем становится все сильнее

Лет через 5-7 окончательно укрепит свои позиции поколение 70-х, которое сейчас пока на вторых ролях, и можно предположить, что на государственной службе станет тесно.

Недавно назначенный на пост премьер-министра Аскар Мамин представил коллективу своего офиса нового руководителя, им стал Дархан Калетаев. В конце февраля глава государства попросил уйти правительство в отставку и провел реорганизацию двух министерств, разделив между ними функции Министерства информации и коммуникаций.

Коммуникации "ушли" в МОАП, а информацию "отдали" в Министерство общественного развития, которое возглавил Даурен Абаев.

Таким образом, Дархан Калетаев хоть и оставался некоторое время в неведении, о своем новом месте работы на политическом олимпе страны, но его терпение было вознаграждено. Он получил повышение, и на него легла ответственность за успешную работу кабинета министров в целом.

Назначение Жансейта Туймебаева заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана - неожиданный поворот. Больше всего ему пророчили кресло государственного секретаря, и он бы в нем отлично смотрелся, но глава государства решил по-своему.

АНК сильно потеряла во влиянии за последние пару лет, его существование все больше формализовывалось и переставало играть одну из первых скрипок в межнациональном диалоге и государственном строительстве. Назначение Туймебаева - шаг для реанимации Ассамблеи. Ожидается, что ее роль будет усиливаться. В первую очередь за счет хорошей связи в вертикали АНК-КПМ-АП-Президент.

Данияр Акишев вернулся в штат советников главы государства. Эта позиция для него знакома, именно с нее он стартовал в НБРК.

Таким образом, на сегодня окно "вакансий" в рамках перестановок практически закрыто. Из свободных мест осталось только кресло Госсекретаря и заместителя руководителя АП по регионам.

Предполагается, что место в администрации займет Алтай Кульгинов, действующий аким Западно-Казахстанской области, а на его место придет его недавно назначенный заместитель Гали Искалиев.

Можно так же предположить, что место Государственного секретаря займет Бакытжан Сагинтаев. Здесь его дипломатичности, умению налаживать дружеские отношения с главами государств, его интеллигентности и пониманию интересов государства, самое место.

Возможны еще перестановки среди акимов областей и крупных городов, но в целом февральский раунд можно считать законченным. Важно отметить, что скамейка запасных и потенциальных высокопоставленных руководителей только растет. Конкуренция с каждым днем становится все сильнее. Лет через 5-7 окончательно укрепит свои позиции поколение 70-х, которое сейчас пока на вторых ролях, и можно предположить, что на государственной службе станет тесно.

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