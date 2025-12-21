ПСЖ поздравил Мбаппе с днем рождения после скандала с деньгами
Пресс-служба ПСЖ на своей странице в социальной сети X поздравила бывшего нападающего команды Килиана Мбаппе с днем рождения, которому 20 декабря исполнилось 27 лет, сообщает Zakon.kz.
По данным сайта Goal, 16 декабря парижский суд по трудовым спорам обязал ПСЖ выплатить Мбаппе 61 млн евро по делу о задолженности по зарплате и бонусам.
Нападающий требовал от бывшей команды 253 млн евро, а ПСЖ – 440 млн евро от самого игрока.
Теперь же бывший футбольный клуб спортсмена неожиданно адресовал ему поздравления.
"Килиан Мбаппе отмечает свой 27-й день рождения! С днем рождения, Килиан!", – гласит сообщение французского гранда.
Мбаппе выступал в составе ПСЖ с 2017 по 2024 год. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 голов в 308 матчах.
Ранее сообщалось, что Мбаппе выиграл суд у ПСЖ и получит от клуба больше 60 млн евро. Также Мбаппе голом и победой отметил свое возвращение в строй "Реала".
