Лукашенко: Беларусь не против общей валюты с Россией

Он уточнил, что это не будет ни белорусский, ни российский рубль.

Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции, передает ТАСС.

- Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас [в РФ] рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, - сказал он.

При этом Лукашенко считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр.

- Не важно, где он будет, пусть будет в Питере - родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет, - сказал он.

Президент Беларуси также подчеркнул, что двум странам необходимо идти на дальнейшее сближение.

Ранее российский экономист Олег Буклемишев высказался о том, что рубль вполне может стать единой валютой Евразийского союза, так как отвечает критериям по объему в обращении, и его доля в торговом обороте между странами ЕАЭС в последние годы только возрастала.

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