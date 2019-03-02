Местонахождение Полторанина неизвестно - Федерация лыжных гонок РК сделала заявление

Спортсмен не выходит на связь.

До сих пор нет официального подтверждения, что Алексей Полторанин признался в кровяном допинге, сообщает Хабар 24.

27 февраля казахстанский лыжник Алексей Полторанин, участвующий на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде был арестован сотрудниками правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии. Позже его отпустили. Тогда и появилась информация, что спортсмен признался в приеме допинга.

По словам пресс-секретаря Национальной федерации лыжных гонок, сейчас точное местонахождение спортсмена неизвестно. Все это время он не выходит на связь.





- У федерации не было связи с Алексеем. Это мы комментировать не можем. Если сейчас все выяснится, подтвердится, конечно, будут санкции, будет проводиться расследование. Проверяться что и как, - говорит пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок РК Самал Наурызова.

Сейчас в Казахстане ждут официального заявления Правительства Австрии. Его должны озвучить в течение 48 часов с момента задержания. Срок истекает сегодня. Также новостные ленты опубликовали видео задержания одного из пяти спортсменов, подозреваемых в допинге — австрийца Макса Хауке. На кадрах запечатлен момент, когда лыжник переливал себе кровь.

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