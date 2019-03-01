"FIS не потерпит допинга в любой форме", - президент FIS Джан Франко Каспер.

Казахстанский лыжник, двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2013 года, Алексей Полторанин отстранен от соревнований на время расследования по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz со ссылкой на международную федерацию лыжного спорта (FIS).

27 февраля казахстанский лыжник Алексей Полторанин, участвующий на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде, готовился выйти на старт своей коронной дистанции– 15 км классическим стилем, но в итоге так и не появился на гонке.

Он был арестован сотрудниками правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии.

Вместе с ним были задержаны еще четрые спортсмена: Доминик Балдауф, Макс Хауке (Австрия), Карел Таммъярв, Андреас Веерпалу (Эстония).

При этом Алексей Полторанин и два австрийских лыжника признались в применении кровяного допинга и дали развернутые показания полиции.

28 февраля он освобожден из австрийской тюрьмы.

- После тесного сотрудничества с государственными органами Австрии, а также с Австрийским национальным антидопинговым агентством, FIS предприняло решительные действия и немедленно отстранили трех вышеупомянутых спортсменов в соответствии с Антидопинговыми правилами FIS, - говорится в заявлении агентства.

- FIS не потерпит допинга в любой форме. Любой спортсмен и другие лица, которые открыто игнорируют правила и положения, защищающие чистых спортсменов и целостность нашего вида спорта, будут наказаны, - отметил президент FIS Джан Франко Каспер.

Позднее в интервью Zakon.kz в Федерации рассказали, что планируют ужесточить правила проверки допинговых историй тренеров, которых нанимают из-за рубежа.

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