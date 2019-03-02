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Сатаев предложил зрителям выбрать постер к фильму "Томирис"

Друзья, нужно ваше мнение - режиссер.

Фото : Instagram2 марта 2019, 01:21

Акан Сатаев опубликовал в своем Instagram первые постеры к историческому фильму "Томирис", сообщает Zakon.kz.

Режиссер предложил подписчикам выбрать один из двух вариантов, который наиболее им нравится.

- Друзья, нужно ваше мнение - как вы думаете, какой постер из этих двух вариантов, лучше для нашего фильма "Томирис"? - спросил он.

В феврале 2018 года на роль главной героини выбрали Альмиру Турсын. Девушку нашли в социальных сетях. Она прошла кастинг, где участвовали 15 тысяч красавиц.

Фильм "Томирис" расскажет о событиях VI века до нашей эры, когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать Великую степь. В разработке сценария фильма использованы труды древнегреческого историка Геродота, который считал эту битву "самой жестокой из всех битв между народами". К слову, в сценарии будут использованы его труды.

Съемки были закончены в сентябре прошлого года.


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