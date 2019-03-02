Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тимур Сулейменов получил должность в Нацбанке

Экс-министр национальной экономики назначен заместителем председателя НБ РК.

Фото : kzenergy.kz2 марта 2019, 12:59

Распоряжением Главы государства Сулейменов Тимур Муратович назначен заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Занимавший этот пост Ахметов Алпысбай Рахметуллаевич освобожден от должности.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Павлодарский Государственный Университет (2000)

Менеджмент

· Мэрилендский университет по специальности магистр делового администрирования по программе "Болашак" (2002)

Магистр бизнеса со специализацией "Финансы"

· Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании

Трудовой стаж:

· Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз";

· Вице-Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010);

· Вице-Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012);

· Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике (01.02.2012-14.04.2017);

· Министр национальной экономики Республики Казахстан (28.12.2016-25.02.2019)

Прочие должности:

· Член совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (03.2017);

· Представитель от Правительства Республики Казахстан в Правлении Национального Банка Республики Казахстан (18.01.2017-28.09.2017)


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты