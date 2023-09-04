Тимур Сулейменов назначен председателем Нацбанка

Председателем Национального банка Казахстана назначен Тимур Сулейменов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ за 4 сентября 2023 года опубликован на Акорде.

"Назначить Сулейменова Тимура Муратовича председателем Национального бнка Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Ранее Нацбанк возглавлял Галымжан Пирматов. Указом Касым-Жомарта Токаева его освободили от этой должности.

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Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Сулейменов трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". Был вице-министро экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли. Являлся членом коллегии Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике. С 2016 по 2019 возглавлял министерство национальной экономики. Был зампредом Нацбанка, помощником президента.

В последние годы работал заместителем руководителя АП.