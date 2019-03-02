Юлия Галышева выиграла домашний этап Кубка мира по фристайлу могулу

Прошли соревнования в дисциплине индивидуальный могул.

Чемпионка мира Юлия Галышева выиграла этап Кубка мира в Алматы в индивидуальном могуле, передает Zakon.kz.

На Шымбулаке солнечно и тепло, техперсоналу приходилось часто чистить трассу. Снег очень рыхлый из-за того, что тепло очень и ярко светит солнце.

Тем не менее, высококлассные спортсменки показали свой уровень. Призовую тройку в Алматы составили лидеры мирового женского могула - все три призерки Зимней Олимпиады-2018.

В финале-1 Юлия Галышева была первой с 84.82 баллами Она же и выиграла этап. Хотя, в суперфинале казахстанка проехала немного хуже, чем в финале-1.

Итоговый результат в индивидуальном могуле таков:

Золото - Юлия Галышева 79.69

Серебро - Пьеррин Ляфонт Франция 79.11

Бронза - Жюстин Дюфор-Лапоинт 76.44

Альберт Ахметов.

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