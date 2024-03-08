Юлия Галышева и еще 12 казахстанцев выступят на Кубке мира по фристайл-могулу и фристайл-акробатике

Казахстанские спортсмены в количестве 13 человек будут представлять нашу страну на Кубке мира по фристайл-могулу и фристайл-акробатике, который пройдет с 8 по 10 марта на турбазе "Шымбулак", сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства туризма и спорта РК, определились составы сборных страны по фристайл-могулу и фристайл-акробатике. Так, состав казахстанской команды по фристайл-могулу представлен следующим образом: Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Анастасия Городко, Юлия Феклистова, Виктория Кузнецова и Анастасия Ларионова. Среди мужчин в этом виде спорта заявлены: Павел Колмаков, Антон Бондарев, Федор Бугаков, Максим Емельянов, Денис Раструба, Семен Русаков и Ильнар Ибрагимов.

"Учебно-тренировочные сборы на "Шымбулаке" прошли хорошо. Надеемся на достойное выступление", – сказала главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина.

Кроме того, по ее словам, перенесшая в прошлом году операцию на колене лидер нашей команды Юлия Галышева готова к предстоящим соревнованиям. Сама же Юлия на своей странице в Instagram призвала болельщиков поддержать нашу команду, насладиться атмосферой соревнований и увидеть вживую звезд могула.

В другую сборную по фристайл-акробатике вошли следующие спортсмены: Жибек Арапбаева, Ардана Маханова, Аделина Умурзакова, Акжол Заманбеков, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Динмухамед Райымкулов, Илья Голендов и Уланбакир Омирзаков.

Казахстанские спортсмены привезли медали с Кубка мира по пара пауэрлифтингу, который проходил с 28 февраля по 6 марта в Дубае.