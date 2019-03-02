Датчик угарного газа спас жизнь семье в Алматы

ЧП произошло в Калкамане.

Установленный сотрудниками ДЧС Алматы датчик угарного газа спас жизнь целой семье, проживающей в микрорайоне Калкаман-2, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

На имя начальника Наурызбайского районного отдела по ЧС поступило письмо от жительницы Наурызбайского района Дондыбаевой Назиры. В своем письме она выражает свою благодарность за то, что ранее установленный сотрудниками ЧС датчик угарного газа спас жизнь ее семье.

28 февраля около 2 часов ночи сработал датчик угарного газа, весь дом был охвачен дымом. Никто не успел получить отравление, так как угар успел заполнить только верхнюю зону, где и стоял датчик.

Проснувшись, мать с тремя малолетними детьми (старшему ребенку 6 лет, младшему еще нет года) проветрила помещения.

Как выяснилось позже, муж Назиры забыл закрыть дверцу печки.

- Благодаря вашей оперативности и своевременной установки датчика были спасены жизнь и здоровье моей семьи! - говорится в письме.

Датчик в этом доме был установлен в январе сотрудниками Наурызбайского районного отдела ЧС при поддержке Общества Красного полумесяца РК в ходе проведения рейда в частном жилом секторе Алматы.

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