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Датчик угарного газа спас семью из шести человек в ВКО

датчик спас семью в ВКО Фото: pixabay
Датчик угарного газа спас женщину и пять детей в с. Жулдыз Катон-Карагайского района. Женщина, услышав сигнал тревоги, вывела семью из опасного дома и отвела к соседям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, сотрудники пожарной части предотвратили возгорание дома, потушив тление стен и кровли, находящихся возле печи.

"Ежегодно реализуется установка таких "механизмов спасения" в социально незащищенных семьях. Сотрудниками ДЧС ВКО осуществлена установка 2445 датчиков. За три года произошло 8 случаев сработки сигнализаторов, в результате спаслись 32 человека, из них 22 ребенка".Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что четыре ребенка погибли при пожаре в Карагандинской области.

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Елена Беляева
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