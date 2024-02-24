Датчик угарного газа спас семью из шести человек в ВКО
Фото: pixabay
Датчик угарного газа спас женщину и пять детей в с. Жулдыз Катон-Карагайского района. Женщина, услышав сигнал тревоги, вывела семью из опасного дома и отвела к соседям, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС региона, сотрудники пожарной части предотвратили возгорание дома, потушив тление стен и кровли, находящихся возле печи.
"Ежегодно реализуется установка таких "механизмов спасения" в социально незащищенных семьях. Сотрудниками ДЧС ВКО осуществлена установка 2445 датчиков. За три года произошло 8 случаев сработки сигнализаторов, в результате спаслись 32 человека, из них 22 ребенка".Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что четыре ребенка погибли при пожаре в Карагандинской области.
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