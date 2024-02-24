Датчик угарного газа спас семью из шести человек в ВКО

Фото: pixabay

Датчик угарного газа спас женщину и пять детей в с. Жулдыз Катон-Карагайского района. Женщина, услышав сигнал тревоги, вывела семью из опасного дома и отвела к соседям, сообщает Zakon.kz.

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