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Жанбота Алдабергенова выиграла первую медаль Казахстана на Универсиаде-2019

Бронза добыта в лыжной акробатике.

Фото : скриншот с видео3 марта 2019, 19:50

Копилка сборной Казахстана на Зимней Универсиаде-2019 в российском Красноярске пополнилась первой медалью, передает Zakon.kz.

Бронзовую медаль в соревнованиях по дисциплине фристайла "лыжная акробатика" выиграла Жанбота Алдабергенова. За выполнение прыжков она получила от судей 79.38 баллов. Серебро завоевала хозяйка соревнований Любовь Никитина (91.29 баллов), чемпионкой Универсиады стала Александра Рамановская из Беларуси (100.29).

Другая казахстанка Аяна Жолдас заняла 4 место.

Жанбота Алдабергенова- студентка 4 курса КазНУ имени Аль-Фараби из Алматы. На домашней Универсиаде-2017 в Алматы также выиграла бронзовую награду в лыжной акробатике.

Состав нашей сборной доступен здесь.

Альберт Ахметов


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