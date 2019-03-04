В Алматы мужчина чуть не убил женщину с больным сердцем 

На нее напал съезжающий квартирант.

В соцсетях распространяют информацию об инциденте, произошедшем в Алматы на днях. Мужчина напал на 63-летнюю женщину-консьержа, передает Zakon.kz.

Пост о случившемся разместил в Facebook Alex Goltsev.

- Позавчера чуть не убили человека, женщину 63 лет. Ни за что. За то, что она просто выполняла свою работу. Работу консьержа. Да. Это теперь тоже опасно. Инвалида, которому четыре месяца назад сделали операцию на сердце и поставили стенты, чуть не задушили среди бела дня на глазах у других людей. Приехавшие ее откачивать врачи неотложки сказали, что она чудом выжила, - поделился алматинец.

С его слов, женщина, выполняя свои обязанности, попросила съезжающего квартиранта показать удостоверение или, так как он квартирант, дать телефон хозяйки квартиры, чтобы поставить ее в известность.

- Вместо этого она была послана. После чего женщина, опять же выполняя свои должностные инструкции, вызвала полицию. Узнав об этом, человек, выносящий вещи, набросился на нее и стал ее трясти. Женщина, которая годится ему в матери, испугалась и стала громко кричать. Она кричала: "Сынок, отпусти меня, мне недавно сделали операцию на сердце". Но это произвело обратный эффект. Ее начали душить, что видно на фото. В определенный момент душитель надавил на область сердца, где стоят стенты, и женщина потеряла сознание. А он ушел, оставив ее в таком состоянии лежать на земле, - рассказал Alex Goltsev.

На место приехали медики, полиция. Чтобы избежать шумихи напавший предложил пострадавшей 100 долларов. Она отказалась и написала заявление.

По последней информации, женщину направят на экспертизу, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего, который подписал подписку. Он, со слов автора поста, не скрывается, но и не делает попыток пойти на контакт для примирения. Сейчас начато административное производство.

- После прохождения медицинского обследования, если обнаружится большой вред здоровью, его можно будет переквалифицировать в уголовное. Благодаря вашей активной позиции, друзья, и множественным репостам, дело уже приобрело резонанс. Будем надеяться, что виновный понесет наказание согласно тяжести содеянного. Но то, что он уже не уйдет от ответственности, я после разговора с полицейскими уверен, - сообщил Alex Goltsev.

Предваряя комментарии относительно автора фотографий он отметил, что снимала такая же беззащитная женщина, уборщица, которая физически не могла бы остановить происходящее.

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