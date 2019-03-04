Чем опасна чрезмерность в религии

Излишнее усердие в религиозной практике приводит к завышенной самооценке и высокомерию в отношении своих единоверцев и представителей других религий.

Основные нравственные ценности, присущие мировым традиционным религиям, являются основой профилактики религиозного экстремизма как глобального явления, передает Zakon.kz.

Все мировые традиционные религии призывают людей к миролюбию, терпимости, милосердию, но ни в коей мере не к насилию и кровопролитию. Вера в Бога является неотъемлемой частью жизни большинства людей. Президент Нурсултан Назарбаев, поздравляя мусульман с Курбан-айтом, подчеркнул, что «каждая религия мира призывает нас к единению, милосердию, уважению друг к другу. В Коране сказано, если ты сыт, а твой сосед голоден – ты не можешь считаться мусульманином. Там же говорится, что мусульмане не делятся на группы, секты. Истинный мусульманин тот, кто помогает людям, обществу и своей Родине, считает равными все религии мира». Это основные нравственные ценности, которые присущи всем мировым традиционным религиям и являются основой профилактики религиозного экстремизма как глобального явления.

Ислам является одной из мировых традиционных религий, сегодня мусульмане составляют большинство населения в 35 странах, а регионами традиционного распространения ислама являются Ближний и Средний Восток, Северная Африка, Центральная Азия, Северный Кавказ и часть Закавказья, центральная Россию (Поволжье, Приуралье) и т.д.

Для Казахстана ислам является традиционной религией. На протяжении многих столетий территория Великой Степи отличалась интегрированным мирным сосуществованием многих народов и разных религий, была генератором стабильности и гуманитарного порядка.

Так, в качестве примера можно привести тот факт, что, начиная с XIV века в Улусе Джучи (в русской историографии Золотая Орда), обеспечивались равные личные и имущественные права для народов тюрко-мусульманской и христианско-православной культуры. Это одно из уникальных примеров истории Евразии. Данный стереотип совместного проживания и ответа на вызовы не остался в далеком средневековье, это актуально и в наше время.



С момента обретения независимости в Казахстане сложилась устойчивая модель взаимоотношений этносов и религий. Как подчеркнул глава государства: «Гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное согласие – наша главная ценность. Мир и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо признаны мировым эталоном».

Но в то же время, как отметил в своей инаугурационной речи Нурсултан Назарбаев, сегодня «мировая система безопасности испытывается на прочность конфликтами нового типа, на мировой арене появляются новые несистемные игроки, использующие экстремизм и насилие». Действительно, мы имеем дело с самыми разными и изощренными приемами вербовки и методами действия, которые, как правильно заметил Президент, и создают конфликты нового типа...

Сегодня, когда мы говорим о религиозном экстремизме, в основном упоминаются угрозы исламского радикализма. Это связано с тем, что в современном мире многие процессы радикализации связывают с исламом, многие экстремисты выступают от имени ислама. Главной причиной радикализации является отсутствие поиска середины в исполнении религиозных предписаний.

Необходимо понимать, что ислам не требует от верующих ухода в крайность в исполнении религиозных предписаний, а напротив, призывает придерживаться середины, как об этом сказано в Коране: «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих». (Коран, сура «Корова», 143)

Сохранение так называемой середины в религии позволяет верующему человеку учитывать обстановку, идти в ногу со временем, и при этом не наносить ущерба для своей веры. Отсутствие же виденья серединного пути приводит к отклонению от естественного состояния в религии. В Коране сказано: «О люди писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду». (Коран. Сура «Женщины»,171)

Опасность чрезмерности религиозной практики заключается в том, что верующий человек, излишне усердствующий в религии, склонен к завышенной самооценке, что, в свою очередь, ведет к высокомерию в отношении своих единоверцев и представителей других религий. Самодовольство порождает максимализм и чрезмерную требовательность к окружающим в исполнении религиозных постулатов. Низкий уровень религиозности окружающих вызывает у фанатично настроенных верующих раздражительность, которая может вылиться в радикализм и даже экстремизм.

Передается, что Ибн Аббас рассказывал, как посланник Аллаха сказал: «Берегитесь чрезмерности, ибо именно чрезмерность в религии погубила ваших предшественников». (Ахмад и аль-Хаким)

В нашем случае именно гуманные и нравственные ценности религии являются противоядием в отношении всякого рода радикальных проявлений.

(Материал предоставлен Центром исследования проблем религий акимата г. Астаны)

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