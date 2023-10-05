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Рауза Касенова: Неприемлемо использовать религию в политических целях

Рауза Касенова: Неприемлемо использовать религию в политических целях Фото: gov.kz
Руководитель управления по делам религий акимата Северо-Казахстанской области Рауза Касенова рассказала, в чем значимость Съезда лидеров мировых и традиционных религий и почему так важно бороться с религиозной рознью, ксенофобией и шовинизмом, сообщает Zakon.kz.

"Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период" – под таким названием 14-15 сентября 2022 года в Астане прошел седьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий.


"Во Дворце мира и согласия собравшиеся говорили не только о вопросах веры, религии и многочисленных конфессиях. Представители духовенства поднимали и актуальные глобальные проблемы. В первую очередь это геополитическая безопасность в условиях международной напряженности", – отметила Рауза Касенова.

Руководитель управления по делам религий акимата СКО напомнила, что сегодня в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева реализуют политику по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия. Поэтому проведение Съезда для казахстанцев – это уже не имиджевое мероприятие, а органичная и неотъемлемая составляющая модели развития "Нового Казахстана". Съезд мировых религиозных лидеров стал реальным и действенным методом разрешения споров и решения насущных проблем. Благодаря ему Казахстан показал всему миру, что является страной, где можно открыто, уважая друг друга и ничего не боясь, строить мосты между народами и различными конфессиями.

"Пандемия стала серьезным испытанием для всего человечества. В этой связи люди стали больше думать о духовном, о том, чтобы творить больше добра и нести больше света, не тратить жизнь на распри и склоки. Подобные встречи – это и есть лекарство против войн и споров на почве религии. Духовные лидеры дают людям правильную систему моральных и нравственных координат. К сожалению, сегодня в мире идет рост ксенофобии, исламофобии, шовинизма и антисемитизма. Это серьезное препятствие на пути к международной стабильности и безопасности. Неприемлемо, когда религию используют в политических целях, как это сейчас происходит во многих странах. Казахстан на этом фоне – яркий пример того, как нужно строить мир и согласие. Казахстанская модель межконфессионального и межэтнического согласия – яркий пример религиозной толерантности, единства и дружбы". Рауза Касенова

По словам эксперта, Съезд мировых и традиционных религий за прошедшие годы доказал свою значимость и эффективность. К его рекомендациям прислушиваются лидеры государств и общественность. Не стал исключением и прошлогодний Съезд, на котором были затронуты актуальные темы:

  • роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире;
  • роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия;
  • вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму;
  • вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие современного общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины.
"Хочется отметить, что в регионах созданы аналогичные диалоговые площадки в формате собраний, советов и так далее. В Северо-Казахстанской области с 2015 года функционирует Клуб лидеров религиозных объединений, куда входят руководители религиозных объединений, представляющих 11 конфессий. В повестке дня ежеквартальных заседаний – обсуждение планов совместных мероприятий, рассмотрение изменений действующего законодательства Республики Казахстан в религиозной сфере, также отдельным вопросом выносим темы духовно-нравственного воспитания, этики поведения священнослужителей, неприятия коррупции во всех ее проявлениях. Одним из важных вопросов, рассмотренных на очередном заседании, были итоги VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий с обсуждением его итоговой Декларации", – отметила Рауза Касенова.

По словам руководителя управления, с религиозными объединениями СКО в прошлом году провели 103 мероприятия, в том числе четыре заседания Клуба лидеров РО. Организовали экскурсии представителей разных конфессий по священным и сакральным местам области: к захоронению Кульсары аулие в селе Булак Есильского района, алтарю "Звезда Казахстана" в селе Озерное Тайыншинского района. Также првоели соревнования по настольному теннису и волейболу. Положительный отзыв получил организованный выезд 228 паломников из области (228 человек) на мессу Папы Римского, которая состоялась в Астане в рамках VII Съезда лидеров мировых традиционных религий.

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