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Вокалист The Prodigy говорил о планах смерти

Это было еще в 2015 году.

Фото : 34mag.net5 марта 2019, 00:38

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт в интервью с журналистом Мэттом Блейком в 2015 году рассказывал о планах совершить самоубийство, сообщает РИА Новости со ссылкой на Metro.

- Я ни на что не коплю деньги. Я все сразу же обналичиваю. Я всегда чувствовал, что когда мне надоест, я убью себя… Клянусь, это не суицидальные мысли, – сказал он.

Флинт отметил, что мечтает оглянуться назад и понять, что прожил полноценную жизнь.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет в своем доме в Эссексе. Группа сообщила, что он покончил с собой. Однако в полиции сообщили, что он умер естественной смертью. Расследованием обстоятельств смерти займется коронер.

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Кит Флинт создал электронную группу The Prodigy в 1990 году, в составе которой сначала выступал в качестве танцора, а в 1996-м впервые записал сингл как вокалист. Коллектив должен был приехать в Россию с концертом в июле.


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