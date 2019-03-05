На что пойдут собираемые за проезд по платным дорогам деньги

5,4 млрд тенге планируют собрать в этом году с платных дорог.

Как сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, к концу 2022 году протяженность платных автодорог составит порядка 6,5 тысяч км, прогнозируемая сумма от сбора составит порядка 40 млрд тенге, что позволит перейти на режим самосодержания, передает корреспондент Zakon.kz.

В целях обеспечения нормативного содержания и сохранности автомобильных дорог продолжается реализация проектов по внедрению систем взимания платы за проезд.

- В конце января текущего года начат сбор платы на участках дорог: Алматы-Хоргос, Алматы-Капшагай и Астана-Темиртау общей протяженностью 471 км. В целом по итогам 2019 года ежегодный сбор по платным участкам - 4 участка - составит порядка 5,4 млрд тенге, при нормативной потребности финансирования на содержание данных автодорог 3,2 млрд тенге. В следующем году планируется запустить систему взимания платы еще на 5,5 тысячах км, - сказал он.

По его словам, в целом к концу 2022 году протяженность платных автодорог составит порядка 6,5 тысяч км, прогнозируемая сумма от сбора составит порядка 40 млрд тенге, что позволит перейти на режим самосодержания.

- В рейтинге ГИК ВЭФ Казахстан по состоянию автомобильных дорог находится на 59 месте - по статистическим показателям. По уровню удовлетворенности населения состоянием дорог местной сети находится на 106 месте - по опросным показателям. В связи с этим в целях развития межрегиональной инфраструктуры финансирование автодорог местной сети в 2018 году на паритетной основе доведено до 156 млрд тенге, что позволило охватить ремонтном свыше 4 тысяч км, - указал глава ведомства.

По слова Скляра, с этого года планируется переход от дорогих капитальных проектов в основном к экономичному среднему ремонту методом холодного ресайклинга.

- Согласно поручению главы государства, данного на Съезде партии "Нур отан", финансирование на развитие дорог местной сети, будет увеличено до 200 млрд тенге на ежегодной основе. Данные меры позволят к концу 2025 году отремонтировать порядка 35 тысяч км и улучшить 95% дорог местной сети, - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана

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