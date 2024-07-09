30 млрд тенге отдали казахстанцы за проезд по платным дорогам – куда ушли деньги

На сегодня общая протяженность платных дорог в Казахстане составляет 3,2 тыс. км. По итогам 2023 года с этих дорог было собрано 30 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в правительстве 9 июля 2024 года, эти средства направили на содержание дороги, текущий ремонт и приобретение техники.

При этом в правительстве отметили, что на содержание 25 тыс. км дорог республиканского значения необходимо 80 млрд тенге. Поэтому работа по внедрению платных дорог будет продолжена для разгрузки бюджета.

"В целях содержания на нормативном уровне дорог, прошедших реконструкцию, в текущем году планируется поэтапное введение платы на 11 участках протяженностью более 2 тыс. км", – сказано в распространенном сообщении.

Всего по стране зарегистрировано более 450 тыс. грузовых автомобилей, из них 60 тыс. не соблюдают разрешенный объем перевозки 25 тыс. грузов. Это напрямую влияет на разрушение путей. В связи с этим разработаны соответствующие законодательные поправки для усиления ответственности владельцев карьеров по соблюдению весовых параметров, запрета выхода карьерных самосвалов на дороги общего пользования.





"Начаты работы по установке 220 автоматических станций измерения при движении автотранспорта до конца следующего года. Станции будут регистрировать нарушения онлайн и оформлять штрафы в формате программы "Сергек", – добавили в правительстве.

Кроме того, министр транспорта РК Марат Карабаев 9 июля рассказал о том, какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году.