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Бывший пресс-секретарь Верховного суда возглавил телеканал "Алматы"

Он занимал эту должность с 2014 года.

Фото : inform.kz5 марта 2019, 11:43

Болат Кальянбеков стал генеральным директором телеканала "Алматы", передает Zakon.kz.

О том, что бывший пресс-секретарь Верховного суда РК сменил должность, сообщила на своей странице в Facebook Гульмира Муханбетжанова.

Она отметила, что председатель ВС РК Жакип Асанов дал высокую оценку многогранной деятельности Кальянбекова на посту пресс-секретаря, и пожелал ему достижения дальнейших высот и успехов. Он занимал эту должность с 2014 года.

На посту генерального директора ТК "Алматы" Кальянбеков сменил Алибек Алденей.


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