Бывший пресс-секретарь Верховного суда возглавил телеканал "Алматы"
Он занимал эту должность с 2014 года.
Фото : inform.kz5 марта 2019, 11:43
Болат Кальянбеков стал генеральным директором телеканала "Алматы", передает Zakon.kz.
О том, что бывший пресс-секретарь Верховного суда РК сменил должность, сообщила на своей странице в Facebook Гульмира Муханбетжанова.
Она отметила, что председатель ВС РК Жакип Асанов дал высокую оценку многогранной деятельности Кальянбекова на посту пресс-секретаря, и пожелал ему достижения дальнейших высот и успехов. Он занимал эту должность с 2014 года.
На посту генерального директора ТК "Алматы" Кальянбеков сменил Алибек Алденей.
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