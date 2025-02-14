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События

Болат Акчулаков получил новую должность

Болат Акчулаков получил новую должность, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 16:14 Фото: kazenergy.com
Сегодня, 14 февраля 2025 года, на внеочередном собрании Ассоциации Kazenergy, посвященном кадровым изменениям в руководстве, был избран новый председатель. Им стал Болат Акчулаков. Об этом проинформировала пресс-служба ассоциации, сообщает Zakon.kz.

Магзум Мирзагалиев, который был назначен советником главы государства, заявил о прекращении своих полномочий на посту председателя Kazenergy и предложил кандидатуру Болата Акчулакова на эту должность.

"Болат Уралович обладает огромным опытом работы на руководящих постах в крупных национальных компаниях, включая АО НК "КазМунайГаз", АО "НАК "Казатомпром", АО "ФНБ "Самрук-Қазына". Он также занимал высокие государственные должности, в том числе министра энергетики РК и советника главы государства. Помимо этого, Болат Уралович дважды возглавлял нашу ассоциацию в качестве генерального директора, и его имя широко известно в профессиональной среде", – отметил Магзум Мирзагалиев.

Кандидатура Болата Акчулакова была единогласно поддержана всеми компаниями – членами Ассоциации Kazenergy.

Фото: kazenergy.com

Участники собрания также выразили благодарность Магзуму Мирзагалиеву за его значительный вклад в развитие энергетической отрасли страны.

Фото: kazenergy.com

13 февраля 2025 года Болат Акчулаков был освобожден от должности советника президента. На этом посту его сменил Магзум Мирзагалиев. Соответствующие распоряжения подписал Касым-Жомарт Токаев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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