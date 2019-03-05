Как цифровые технологии помогают комфортнее лечиться в Алматы

Цифровизация здравоохранения активно внедряется в мегаполисе.

В здравоохранении активно внедряются цифровые технологии. Как они помогают пациентам лечиться с комфортом, рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева, передает Zakon.kz.

В Алматы утверждена и выполняется дорожная карта по внедрению цифровых технологий в систему здравоохранения.

–100% врачей на рабочих местах обеспечены компьютерами, доступом в интернет, в медицинских организациях развернуты посты информационной цифровой помощи пациентам. 79 медицинских организаций перешли на безбумажное ведение медицинской документации. На 1 749 577 человек созданы электронные анкеты- "паспорта здоровья", что составляет 97% пациентов, работа в данном направлении продолжается, - рассказала Асель Бисенбаева.

Доля заполненных электронных паспортов здоровья 97%, из них более 24 тыс. женщин, стоящих на учете по беременности, охвачено мобильными приложениями для адекватного наблюдения и обеспечения медицинской помощи.

–Разработаны приложения, позволяющие пациентам получать широкий спектр электронных услуг– запись на прием к врачу, вызов врача на дом. Благодаря этому время обслуживания пациентов сократилось на 20%, ожидание в очереди сократилось на 30%, в 2 раза уменьшилось время записи пациента к врачу и в 1,5 раза - вызова врача на дом. В электронном формате ведем 79 медицинских форм, - пояснила Асель Бисенбаева.

Получить доступ к этим мобильным приложениям очень просто.

Каждая амбулаторно-поликлиническая организация Алматы обеспечена медицинской информационной системой, которая имеет мобильные приложения. Вся информация находится на сайтах этих организаций и непосредственно отрабатывается с каждым пациентом в той поликлинике, к которой он прикрепился.

–Например, по беременным женщинам. Акушеры-генокологи, заведующие женскими консультациями, врачи ставят в известность пациенток, скачивают на телефон это мобильное приложение. В настоящее время мы также проводим работу по мобильной альтернативе, может быть, появится альтернатива нынешним приложениям. Приоритет – охрана здоровья матери и ребенка, мобильные приложения помогают беременным женщинам постоянно следить за здоровьем, и облегчает врачам задачу по отслеживанию состояния здоровья беременных, - сообщила Бисенбаева.

О мобильных приложениях для всех пациентов (не только беременных) также можно узнать в своих поликлиниках.

Альберт Ахметов

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