Пресс-релизы

Цифровые технологии на страже порядка: камеры с искусственным интеллектом помогают полицейским Караганды

люди, кадры с камер видеонаблюдения, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 16:21 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Карагандинской области активно внедряются современные цифровые решения в рамках Года профилактики.

В органах внутренних дел продолжается Год профилактики, объявленный министром внутренних дел РК. В его рамках Карагандинская область активно внедряет современные цифровые решения, реализуя принцип "Закон и порядок".

Одним из ключевых проектов стала интеллектуальная система видеоаналитики, которая помогает полиции обеспечивать безопасность и быстро реагировать на происшествия.

Сегодня в Караганде работают 60 "умных" камер с элементами искусственного интеллекта. Они установлены в местах массового пребывания граждан – на остановках, в аэропорту "Сарыарка" и на железнодорожных вокзалах.

Система распознает лица, фиксирует агрессивное поведение, массовое скопление людей и другие нарушения. При необходимости камера автоматически подает сигнал оперативным службам.

"С начала года благодаря системе установлены и задержаны 49 правонарушителей", – сообщил начальник Департамента полиции (ДП) Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Например, в зоне вокзала камера распознала мужчину, находящегося под пробационным контролем, который покинул Павлодарскую область вопреки решению суда. В другом случае выявила жителя Костанайской области, уклонявшегося от уплаты алиментов.

Как отметили в пресс-службе областного ДП, использование технологий с элементами искусственного интеллекта заметно повысило эффективность профилактической работы и укрепило безопасность жителей региона.

Партнерский материал

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
