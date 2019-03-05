Всеобщее декларирование и ложки с носками

В декларации можно указать недвижимое имущество, транспорт, наличные деньги, драгоценности, деньги в банках, долги и прочее имущество.

С 1 января 2020 года вводится всеобщее декларирование, в связи с чем всем гражданам и многим негражданам необходимо до 15 июля следующего года подать декларацию об активах и обязательствах по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Это т.н. декларация для входа в систему всеобщего декларирования. Простыми словами, общая стоимость имущества в этой декларации является входящим остатком, который и будет учитываться в дальнейшем для налогового контроля. Например, если вы укажете в такой декларации стоимость имущества в виде денег - 10 млн тенге, получите доходы за год – 3 млн, а купите квартиру за 20 млн, то вам вменят незадекларированный доход на 7 млн, и вы за него уплатите налог 700 тысяч.

В декларации можно указать недвижимое имущество, транспорт, наличные деньги, драгоценности, деньги в банках, долги и прочее имущество.

И если с недвижимостью, авто и деньгами всё понятно, то возникают вопросы с "прочим имуществом".

Согласно ст.115 ГК РК, имущество это, прежде всего, вещи. Ну а вещами являются предметы материального мира, представляющие ценность для человека, способные удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена.

Таким образом, в декларации можно, я подчеркиваю можно, а не обязательно, указать все вещи, которые гражданин имеет на праве собственности. А это сотни, а у кого-то и тысячи предметов, начиная от холодильников и ковров, и заканчивая ложками и носками, и даже собаками и попугаями. И продукты можно включить в декларацию.

Для включения таких вещей в декларацию нужны документы, подтверждающие их стоимость. Обычно это кассовые чеки или банковские документы. Если же их нет, то можно заказать отчет об оценке, который должен составить оценщик, имеющий лицензию. В таком отчете будет указана каждая вещь и её стоимость. Например, ковер персидский 6 штук, каждый по 2 миллиона тенге. Или бутылка водки, 100 штук, каждая по 5 000 тенге.

Еще раз повторюсь, что вещи не обязательно включать в декларацию. Это делается по желанию налогоплательщика.

До начала всеобщего декларирования осталось меньше десяти месяцев. Но это время быстро пройдет. И миллионы людей в самый последний момент побегут заполнять декларации и подавать их. Думаю, самостоятельно заполнить декларацию смогут немногие и поэтому выстроятся очереди к бухгалтерам и налоговым консультантам. И, конечно, такие специалисты и оценщики вынуждены будут поднять цены на свои услуги, но ввиду ажиотажа будут допускаться ошибки в декларациях.

Так что рекомендую уже сейчас срочно найти специалистов по составлению декларации. Чтобы потом не привлекли к ответственности.

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