Пропала почти месяц назад: полиция продолжает искать Анастасию Галееву

Поступившая информация о якобы гибели девушки проверяется.

Полиция продолжает поиски пропавшей в Алматы Анастасии Галеевой, передает Zakon.kz.

На днях в соцсетях стали распространять слухи о том, что 22-летнюю девушку нашли мертвой. 1 марта волонтеры из группы СОБ временно прекратили ее поиски. Однако от родных Анастасии никаких заявлений пока не поступало.

- Розыскные мероприятия в отношении пропавшей без вести девушки пока продолжаются. Поступившая информация о якобы гибели девушки проверяется. В поисковых мероприятиях задействованы как сотрудники Талгарской районной полиции, так и розыскники областного Департамента, отрабатывающие различные версии ее исчезновения, - прокомментировали информацию в пресс-службе ДП Алматинской области.

Галеева Анастасия Эдуардовна, 13.02.1997 года рождения, 9 февраля (по другим данным, 10 февраля) вышла из дома в районе ГРЭС и пропала. Последний раз ее видели того же числа в районе Жана Куат. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Приметы: худощавое телосложение, туннели в ушах, пирсинг в брови, несколько татуировок: на предплечье, запястье, ключице, ноге и на ребрах слева.

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