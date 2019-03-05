IBU проиграл: лидер сборной РК по биатлону Галина Вишневская возвращается в соревнования

IBU снял временное отстранение с казахстанки по решению Спортивного арбитражного суда СAS.

Лидер сборной Казахстана по биатлону Галина Вишневская выиграла в Спортивном арбитражном суде CAS дело об оспаривании ее отстранения от международных соревнований, передает Zakon.kz.





- Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об удовлетворении заявления об отмене временного отстранения от международных соревнований, поданного казахстанской спортсменкой Галиной Вишневской 22 февраля. Международный союз биатлонистов обязан немедленно отменить ее временное отстранение. Поэтому спортсмен имеет право быть зарегистрированным на соревнованиях IBU, - сообщил Международный союз биатлонистов IBU.

Вишневская была временно отстранена от всех соревнований вместе с восемью другими членами казахстанской команды по биатлону в ноябре 2018 года. Предварительно, отстранение было основано на уголовных расследованиях в Австрии и Италии. CAS еще не сообщил обоснование своего решения.

- Заявление о временных мерах, поданное казахской биатлонисткой Дарьей Климиной-Уссановой, было отклонено CAS, - добавляет IBU

Сама Галина Вишневская летом впервые в карьере стала двукратной бронзовой призеркой чемпионата мира-2018 по летнему биатлону (на лыжероллерах). Также она двухкратный призер зимней Юношеской Олимпиады-2012.

- Я, Галина Вишневская, лидер сборной команды Казахстана по биатлону. С ноября 2018 года наша команда временно отстранена от участия в соревнованиях. За 2,5 года мной сданы 33 теста WADA,все показатели имеют отрицательный результат. Мне 24 года , я не мыслю себя вне биатлона. Имею 11 медалей IBU ,абсолютная Чемпионка Азии и Универсиады, - писала недавно в своем Instagram спортсменка.

22 ноября 2018 года Международный союз биатлонистов (IBU) уведомил Союз биатлонистов Казахстана о том, что девять членов сборной временно отстранены в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил.

- Для того чтобы гарантировать справедливость проводимых соревнований и избежать существенного риска допинговых санкции, следующие члены сборной Казахстана по биатлону временно отстранены от участия в любых состязаниях, проводимых под эгидой IBU. Отстранение вступает в силу немедленно и продлится до окончательного решения по предполагаемым нарушениям антидопинговых правил, – отмечалось в пресс-релизе IBU.

В список временно отстраненных попали, помимо Вишневской, другие лидеры сборной Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина (жена лыжника Алексея Полторанина, также отстраненного по подозрениям в употреблении допинга), Анна Кистанова, Ян Савицкий, Максим Браун, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!