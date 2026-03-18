Сенегал не хочет отдавать трофей КАН-2025 и подает жалобу в международный суд
Как заявляют чиновники сенегальского футбола, их юристы ныне занимаются вопросами подачи апелляции в CAS, отмечая несправедливое решение по отношению к ним.
Плюс они намерены защищать права сенегальского футбола всеми доступными законными средствами.
Как известно, накануне Конфедерация африканского футбола (CAF) удовлетворила апелляцию Марокко и вынесла решение засчитать сборной Сенегала поражение в финале КАН-2025 со счетом 0:3.
Такой вердикт вынесен за уход сенегальских футболистов с поля после пенальти, который был назначен за фол на игроке марокканской команды Браиме Диасе на 98-й минуте встречи.
Болельщики помнят, что в тот момент "Львы Терранги" ушли, но спустя время и после уговоров своего лидера Садио Мане возобновили игру.
Тот скандальный матч впоследствии завершился победой сенегальской сборной со счетом 1:0.
И вот теперь эта история разгарается заново, вызывая бурную негативную реакцию в мировом футболе.