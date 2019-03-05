Пакистан заявил о перехвате индийской подлодки

Это второй случай с 2016 года, когда индийская подводная лодка пыталась незаметно пройти в территориальные воды Пакистана.

Индийскую подлодку обнаружили ночью 5 марта ВМС Пакистана. Они предотвратили ее вхождение в пакистанские территориальные воды. Пакистанские моряки вынудили подлодку сопредельной страны уйти восвояси, заявил представитель военно-морских сил Пакистана, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что на прицел индийскую субмарину пакистанцы не брали. Это второй случай с 2016 года, когда индийская подводная лодка пыталась незаметно пройти в территориальные воды Пакистана.

Дели информацию о подлодке никак не прокомментировал.

В последнее время отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились. Кризис усилился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции. Погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

На прошлой неделе самолеты индийских ВВС нанесли удар по лагерю "Джаиш-е-Мухаммад" в пакистанской части Кашмира. В результате воздушного рейда множество боевиков, а также принадлежавшие им транспорт, оружие и боеприпасы были полностью уничтожены.

Первый замглавы МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что это было "абсолютно необходимо", поскольку группировка готовила новые атаки.

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