Тренер Полторанина обратился к казахстанцам

Умоляю всех поддержать Алексея, желаю ему вернуться в спорт, продолжить защищать честь нашей страны на самом высоком уровне, проповедовать только честный спорт и участвовать в борьбе с допингом.

Официальное заявление для прессы подготовил один из самых авторитетных тренеров по лыжным гонкам в Казахстане Алексей Александрович Наконечный, сообщает Zakon.kz со ссылкой на vksport.kz.

Первый тренер Алексея Полторанина воспринял сложившуюся ситуацию очень остро. Но отворачиваться от своего воспитанника Алексей Александрович не собирается.

– Уважаемые казахстанцы, приношу свои извинения за нарушения антидопинговых правил, которые допустил мой воспитанник. Прошу прощения и делаю низкий поклон перед всем народом нашей страны, родителями и руководством. Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель – выиграть для страны только "золото" на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы. Погоня за "золотом" и привела к недопустимому поступку. Знаю Алексея только как честного и порядочного человека. Верю, что он в первый раз оступился, попытался применить запрещенный метод, но не применил. Надеюсь, что это обстоятельство повлияет при рассмотрении ВАДА вопроса о нарушении антидопинговых правил. Умоляю всех поддержать Алексея, желаю ему вернуться в спорт, продолжить защищать честь нашей страны на самом высоком уровне, проповедовать только честный спорт и участвовать в борьбе с допингом.

27 февраля со стороны австрийских органов правопорядка поступило шокирующее заявление о задержании топового лыжника казахстанской команды в рамках "громкого" международного расследования о нарушении антидопинговых правил.

Позднее в интервью Zakon.kz в Федерации рассказали, что планируют ужесточить правила проверки допинговых историй тренеров, которых нанимают из-за рубежа.

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