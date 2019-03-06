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Солист The Prodigy покончил с собой после расставания с женой

Три года назад Кит Флинт обещал убить себя, когда его "все достанет".

Фото : topindinews.com6 марта 2019, 01:22

Предполагается, что музыкант вновь стал принимать наркотики, от которых ему помогла отказаться как раз Маюми Каи, сообщает Life.ru.

За несколько дней до суицида вокалист The Prodigy Кит Флинт расстался со своей женой — японским диджеем Маюми Каи, на которой женился в 2006 году. Как сообщает The Daily Mail, музыкант также выставил на продажу свой дом.

Издание вспоминает фразу исполнителя трехгодичной давности, когда в интервью он сказал: "Когда меня все достанет, я убью себя". The Sun пишет, что Флинт мог снова начать принимать наркотики, от которых ему помогла отказаться как раз супруга. Сообщается, что с Нового года и до сих пор Каи находится в Японии.

Тело певца нашли утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс.


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