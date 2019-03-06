"Реал" проиграл "Аяксу" и лишился статуса победителя Лиги чемпионов

В другой паре "Тоттенхэм" всухую прошел дортмундскую "Боруссию".

В 1/8 финала Лиги чемпионов прошли ответные матчи в двух парах, передает Vesti.kz.

Испанский "Реал" дома проиграл голландскому "Аяксу" - 1:4. Героем матча стал сербский хавбек Душан Тадич, который на седьмой минуте помог забить Хакиму Зиешу, на 18-й стал ассистентом для Давида Нереса, а на 62-й отличился сам.

На 70-й минуте Маркос Асенсио отыграл один гол и дал фанатам "Реала" надежду, однако Ласло Шене на 72-й забросил мяч за шиворот Тибо Куртуа и вернул крупный счет на табло. Доигрывали хозяева в меньшинстве - за несколько секунд до финального свистка красную карточку получил Начо.

Первый матч в Амстердаме завершился победой "Реала" - 2:1. Таким образом, "Аякс" по сумме двух встреч выиграл с общим счетом 5:3. Это поражение лишило "Реала" статуса действующего победителя Лиги чемпионов - мадридцы стали первой командой, которая выиграла турнир дважды и трижды подряд.

В другой паре немецкая "Боруссия" в Дортмунде проиграла английскому "Тоттенхэму" - 0:1. Победный гол "шпор" на 48-й минуте забил Харри Кейн.

В первой игре "Тоттенхэм" на своем поле разгромил "Боруссию" - 3:0. Таким образом, счет по сумме двух встреч - 4:0.

В ночь с 6 на 7 марта в ответных матчах других пар 1/8 финала ЛЧ "Порту" примет "Рому" (первая игра - 1:2), а ПСЖ встретится с "Манчестер Юнайтед" (2:0). Вторые встречи в четырех других парах состоятся на следующей недели.

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