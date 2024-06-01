Финал Лиги Чемпионов: "Реал Мадрид" 15-й раз стал победителем
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На 74-й минуте счет в игре открыл защитник "Реала" Даниэль Карвахаль.
Carvajal and Vini win it for Real Madrid 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/vdVKAIiGmK— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2024
Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговой счет встречи – 2:0.
Luka 🥇#UCLfinal pic.twitter.com/0Ii7o5W9uF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2024
Таким образом, мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Для "сливочных" это 15-я победа в элитном европейском турнире за свою историю.
Champion.#UCLfinal pic.twitter.com/oM6PQEFgiN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2024
Второе место по числу трофеев занимает "Милан" (семь побед), третье делят "Бавария" и "Ливерпуль" (по шесть побед).
Iconic 😄 #UCLfinal pic.twitter.com/XpMCtsRx9V— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2024
Предыдущим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити", обыгравший в финале сезона-2022/2023 миланский "Интер" со счетом 1:0.
14 августа "Реал" встретится с победителем Лиги Европы – итальянской "Аталантой" – в матче за Суперкубок УЕФА, игра пройдет в Варшаве.
Delivered by a legend ✨#UCLfinal pic.twitter.com/ECsbD1Buap— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2024
Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский "Аякс". Действующий обладатель трофея – "Манчестер Сити".
Финал Лиги чемпионов в 2025 году пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".
С сезона-2024/25 формат Лиги чемпионов претерпит изменения – число участников увеличится до 36, они будут играть в одной группе по швейцарской системе. Клубы проведут по восемь матчей против разных команд – по четыре дома и в гостях, пары определятся в результате жеребьевки после посева. В следующий раунд пробьются первые восемь команд общей таблицы. 9-24-е места проведут стыковые матчи за выход в плей-офф. Оставшиеся команды завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы.