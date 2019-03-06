Список памятников истории и культуры Алматы хотят дополнить

Туда могут войти Ледовый дворец, Дворец студентов и другие.

Проект, предусматривающий расширение списка памятников истории и культуры местного значения, размещен для всеобщего обсуждения, передает Zakon.kz.

На портале legalacts.egov.kz опубликован проект постановления о внесении дополнений в постановление акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы".

Документом предусматривается дополнить государственный список памятников истории и культуры местного значения Алматы 21 пунктами.

В список предлагается внести такие объекты, как:

Алматинский университет технологии и бизнеса

Здание Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (бывшее здание партшколы)

Памятник известному писателю Ади Шарипову

Памятник батыру Райымбеку Хангельдыулы

Дворец студентов имени У.А. Жолдасбекова

Входная группа и монументальный ансамбль в парке Первого Президента Республики Казахстан

Ледовый дворец "Алматы Арена"

и другие.

Обсуждение проекта постановления планируется провести до 19 марта.

После этого Управлению культуры Алматы в установленном законодательством порядке будет необходимо обеспечить государственную регистрацию постановления в органах юстиции с последующим официальным опубликованием в периодических печатных изданиях и на интернет-ресурсе акимата города Алматы.

Контроль за исполнением постановления будет возложен на заместителя акима города Кырыкбаева.

Стоит отметить, что предварительный перечень объектов для включения список историко-культурного наследия Алматы был составлен в августе 2018 года.

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