Список памятников истории и культуры Алматы хотят дополнить
Туда могут войти Ледовый дворец, Дворец студентов и другие.
Проект, предусматривающий расширение списка памятников истории и культуры местного значения, размещен для всеобщего обсуждения, передает Zakon.kz.
На портале legalacts.egov.kz опубликован проект постановления о внесении дополнений в постановление акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года "Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Алматы".
Документом предусматривается дополнить государственный список памятников истории и культуры местного значения Алматы 21 пунктами.
В список предлагается внести такие объекты, как:
Алматинский университет технологии и бизнеса
Здание Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (бывшее здание партшколы)
Памятник известному писателю Ади Шарипову
Памятник батыру Райымбеку Хангельдыулы
Дворец студентов имени У.А. Жолдасбекова
Входная группа и монументальный ансамбль в парке Первого Президента Республики Казахстан
Ледовый дворец "Алматы Арена"
и другие.
Обсуждение проекта постановления планируется провести до 19 марта.
После этого Управлению культуры Алматы в установленном законодательством порядке будет необходимо обеспечить государственную регистрацию постановления в органах юстиции с последующим официальным опубликованием в периодических печатных изданиях и на интернет-ресурсе акимата города Алматы.
Контроль за исполнением постановления будет возложен на заместителя акима города Кырыкбаева.
Стоит отметить, что предварительный перечень объектов для включения список историко-культурного наследия Алматы был составлен в августе 2018 года.
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