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В Казахстане обновили список памятников истории и культуры

Дворец Республики, площадь Абая, площадь имени Абая, Абай Кунанбаев, памятник Абаю Кунанбаеву, памятник Абая Кунанбаева, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 10:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра культуры и информации от 11 июля 2025 года утвержден Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Всего в список включено 276 памятников истории и культуры.

В том числе в него вошли:

  • Городище Бозоқ, VIII-IX века (Астана);
  • Главный корпус Академии наук Республики Казахстан, ныне – здание Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", архитектор А. В. Щусев, 1948-1953 годы, пристройка 1980 года (Алматы);
  • Верненская мужская гимназия, ныне – здание Казахского национального педагогического университета имени Абая, архитектор П. В. Гурдэ, 1892-1895 годы (Алматы);
  • Дом правительства Казахской ССР, ныне – здание Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, архитектор М. Я. Гинзбург, 1927-1931 годы (Алматы);
  • Дом зодчих Зенковых, ныне – здание станции скорой медицинской помощи, архитектор неизвестен, конец XIX века (Алматы);
  • Дом почетного гражданина города Верный Т. А. Головизина, ныне – здание Государственной резиденции №4, архитектор неизвестен, 1905-1908 годы (Алматы);
  • Торговый дом купца И. Габдувалиева, ныне – Дом тканей "Қызыл-Таң", архитектор А. П. Зенков, 1912 год (Алматы);
  • Дом офицерского собрания, ныне – здание Музея народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа, архитектор А. П. Зенков, 1908 год (Алматы);
  • Спортивный комплекс "Медеу", архитекторы В. З. Кацев, А. С. Кайнарбаев, инженер С. Б. Матвеев, 1969-1972 годы (Алматы);
  • Вознесенский кафедральный собор, архитекторы К. А. Борисоглебский, С. К. Тропаревский, с участием Н. И. Степанова, А. П. Зенкова, 1904-1906 годы (Алматы);
  • Городское начальное реальное училище имени А. Колпаковского, ныне – здание Республиканского государственного предприятия "Казреставрация", архитектор А. П. Зенков, 1890 год (Алматы);
  • Здание Центрального государственного музея Республики Казахстан, архитекторы Ю. Ратушный, З. Мустафина, Б. Рзагалиев, 1985 год (Алматы);
  • Всего в Алматы 34 памятника истории и культуры.
  • городище Сайрам (Испиджаб), VIII-XVII века (Шымкент);
  • Мавзолей Әбділ-Әзіз баб, XIII-ХVIІI века (Шымкент);
  • Минарет Хызыра, XIX век (Шымкент);
  • Первая общественная библиотека, архитектор неизвестен, конец XIX века (область Абай);
  • Дом губернатора, ныне – здание Областного историко-краеведческого музея, архитектор неизвестен, 1856 год (область Абпй);
  • Дом почтальона Липухина, ныне – здание Литературно-мемориального дома-музея Ф. М. Достоевского (жил в 1857-1859 годах), архитектор неизвестен, середина XІX века (область Абай);
  • Мечеть одноминаретная, мастера Габдулла Эфенди, Баязид Сатбаев, 1908-1910 годы (область Абай);
  • Мавзолей Қозы-Көрпеш-Баян Сұлу, VIII-X века (область Абай);
  • Памятник Шокана Уалиханова, скульптор Т. С. Досмагамбетов, архитектор К. А. Абдиков, 1971 год (Акмолинская область);
  • Мавзолей Ботағай (Бытыгай), XIV-XV века (Акмолинская область);
  • Некрополь Абат-Байтақ Мемориального музейного комплекса народной архитектуры и камнерезного искусства (Актюбинская область);
  • Городище Қарамерген, ІХ-ХІІІ века (Алматинская область);
  • Петроглифы археологического ландшафта "Таңбалы", эпоха бронзы, средние века (Алматинская область);
  • Городище Талгар (Талхиз), VIII-XIV века (Алматинская область);
  • Курганный могильник Иссык, до нашей эры V-III века (Алматинская область);
  • Городище Сарайшық, ХІІІ-ХVІ века (Атырауская область);
  • Русско-киргизская (казахская) школа, ныне – здание Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея, архитектор неизвестен, 1864 год (ЗКО);
  • Городище Тараз, I-ХIХ века (Жамбылская область);
  • Городище Нижний Барысхан (Төрткүл), VI-XII века (Жамбылская область);
  • Мавзолей Айша биби, архитектор неизвестен, XI-XII века (Жамбылская область);
  • Архитектурно-археологический дворцовый комплекс Ақыртас, VIII-XII века (Жамбылская область);
  • Мавзолей акына Сары Тастанбековой (1878-1916 годы), 1972 год (область Жетысу);
  • Комплекс архитектурно-художественного музея "Жаркентская мечеть" (мечеть, медресе, ворота главные, ворота боковые (южные, северные), архитектор Хон Пик, XIX век (область Жетысу);
  • Комплекс памятника Қорқыт ата, (стела, амфитеатр, хилует, кошкар тас, музей), архитектор Б. Ибраев, С. Исатаев, 1980 год (Кызылординская область);
  • Городище Сығанақ (Сунақата), Х-ХVІІІ века (Кызылординская область);
  • Подземная мечеть Бекет-ата и некрополь старый Бейнеу (130 единиц), ХI-ХIХ века (Мангистауская область);
  • Некрополь Қызылсу (113 единиц), ХVIII-ХХ века (Мангистауская область);
  • Подземная мечеть Шопан-ата и некрополь (1661 единиц), Х-ХIХ века (Мангистауская область) и др. 

Приказ вводится в действие с 29 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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