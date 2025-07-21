В Казахстане обновили список памятников истории и культуры

Приказом министра культуры и информации от 11 июля 2025 года утвержден Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Всего в список включено 276 памятников истории и культуры.

В том числе в него вошли:

Городище Бозоқ, VIII-IX века (Астана);

Главный корпус Академии наук Республики Казахстан, ныне – здание Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", архитектор А. В. Щусев, 1948-1953 годы, пристройка 1980 года (Алматы);

Верненская мужская гимназия, ныне – здание Казахского национального педагогического университета имени Абая, архитектор П. В. Гурдэ, 1892-1895 годы (Алматы);

Дом правительства Казахской ССР, ныне – здание Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, архитектор М. Я. Гинзбург, 1927-1931 годы (Алматы);

Дом зодчих Зенковых, ныне – здание станции скорой медицинской помощи, архитектор неизвестен, конец XIX века (Алматы);

Дом почетного гражданина города Верный Т. А. Головизина, ныне – здание Государственной резиденции №4, архитектор неизвестен, 1905-1908 годы (Алматы);

Торговый дом купца И. Габдувалиева, ныне – Дом тканей "Қызыл-Таң", архитектор А. П. Зенков, 1912 год (Алматы);

Дом офицерского собрания, ныне – здание Музея народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа, архитектор А. П. Зенков, 1908 год (Алматы);

Спортивный комплекс "Медеу", архитекторы В. З. Кацев, А. С. Кайнарбаев, инженер С. Б. Матвеев, 1969-1972 годы (Алматы);

Вознесенский кафедральный собор, архитекторы К. А. Борисоглебский, С. К. Тропаревский, с участием Н. И. Степанова, А. П. Зенкова, 1904-1906 годы (Алматы);

Городское начальное реальное училище имени А. Колпаковского, ныне – здание Республиканского государственного предприятия "Казреставрация", архитектор А. П. Зенков, 1890 год (Алматы);

Здание Центрального государственного музея Республики Казахстан, архитекторы Ю. Ратушный, З. Мустафина, Б. Рзагалиев, 1985 год (Алматы);

Всего в Алматы 34 памятника истории и культуры.

городище Сайрам (Испиджаб), VIII-XVII века (Шымкент);

Мавзолей Әбділ-Әзіз баб, XIII-ХVIІI века (Шымкент);

Минарет Хызыра, XIX век (Шымкент);

Первая общественная библиотека, архитектор неизвестен, конец XIX века (область Абай);

Дом губернатора, ныне – здание Областного историко-краеведческого музея, архитектор неизвестен, 1856 год (область Абпй);

Дом почтальона Липухина, ныне – здание Литературно-мемориального дома-музея Ф. М. Достоевского (жил в 1857-1859 годах), архитектор неизвестен, середина XІX века (область Абай);

Мечеть одноминаретная, мастера Габдулла Эфенди, Баязид Сатбаев, 1908-1910 годы (область Абай);

Мавзолей Қозы-Көрпеш-Баян Сұлу, VIII-X века (область Абай);

Памятник Шокана Уалиханова, скульптор Т. С. Досмагамбетов, архитектор К. А. Абдиков, 1971 год (Акмолинская область);

Мавзолей Ботағай (Бытыгай), XIV-XV века (Акмолинская область);

Некрополь Абат-Байтақ Мемориального музейного комплекса народной архитектуры и камнерезного искусства (Актюбинская область);

Городище Қарамерген, ІХ-ХІІІ века (Алматинская область);

Петроглифы археологического ландшафта "Таңбалы", эпоха бронзы, средние века (Алматинская область);

Городище Талгар (Талхиз), VIII-XIV века (Алматинская область);

Курганный могильник Иссык, до нашей эры V-III века (Алматинская область);

Городище Сарайшық, ХІІІ-ХVІ века (Атырауская область);

Русско-киргизская (казахская) школа, ныне – здание Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея, архитектор неизвестен, 1864 год (ЗКО);

Городище Тараз, I-ХIХ века (Жамбылская область);

Городище Нижний Барысхан (Төрткүл), VI-XII века (Жамбылская область);

Мавзолей Айша биби, архитектор неизвестен, XI-XII века (Жамбылская область);

Архитектурно-археологический дворцовый комплекс Ақыртас, VIII-XII века (Жамбылская область);

Мавзолей акына Сары Тастанбековой (1878-1916 годы), 1972 год (область Жетысу);

Комплекс архитектурно-художественного музея "Жаркентская мечеть" (мечеть, медресе, ворота главные, ворота боковые (южные, северные), архитектор Хон Пик, XIX век (область Жетысу);

Комплекс памятника Қорқыт ата, (стела, амфитеатр, хилует, кошкар тас, музей), архитектор Б. Ибраев, С. Исатаев, 1980 год (Кызылординская область);

Городище Сығанақ (Сунақата), Х-ХVІІІ века (Кызылординская область);

Подземная мечеть Бекет-ата и некрополь старый Бейнеу (130 единиц), ХI-ХIХ века (Мангистауская область);

Некрополь Қызылсу (113 единиц), ХVIII-ХХ века (Мангистауская область);

Подземная мечеть Шопан-ата и некрополь (1661 единиц), Х-ХIХ века (Мангистауская область) и др.

Приказ вводится в действие с 29 июля 2025 года.