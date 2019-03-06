Каждый четвертый горожанин в РК пользуется услугами такси

Количество человек, воспользовавшихся услугами такси, выросло на 41,8%, до 441,2 млн, что позволило увеличить долю таксопарков с 17,2% до 24,2%.

Казахстанцы предпочитают такси — их услугами пользуется уже каждый четвертый пассажир-горожанин. Впрочем, государство закручивает гайки: в ближайшее время таксистам придётся непросто, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Так, перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом в январе 2019 года составили 1,8 млрд человек — на 1,2% больше, чем в январе прошлого года.

Существенную их долю занимают перевозки пассажиров автобусами и такси — 99,7%. Автобусами было перевезено 1,4 млрд человек, на 7,3% меньше, чем в прошлом году. Доля автобусных перевозок уменьшилась с 82,5% до 75,5%.

Количество человек, воспользовавшихся услугами такси, при этом выросло на 41,8%, до 441,2 млн, что позволило увеличить долю таксопарков с 17,2% до 24,2%.

Пассажирооборот за год увеличился как у такси (на 8,3%, до 7,3 млрд пкм), так и у автобусов (на 0,6%, до 13,1 млрд пкм).

При этом отмечается, что таксистов в ближайшее время ожидает ужесточение контроля со стороны государства. Напомним, на основании статьи 463 КоАП РК водителей, которые занимаются частным извозом без налоговой регистрации, могут не только оштрафовать, но и конфисковать автомобиль — за алматинских таксистов уже взялисьрайонные управления Комитета государственных доходов.

Также, согласно приказу министра финансов РК от 27 ноября 2018 года, таксисты должны будут выдавать пассажирам фискальные чеки с 1 апреля 2019 года.

Кроме того, в законопроекте по вопросам транспорта планируют предусмотреть контроль за деятельностью водителей такси, работающих через мобильные приложения. Под удар попадут водители такси InDriver, Uber, Яндекс и т. д.

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