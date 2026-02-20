#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

Поездка на такси в Казахстане стала дороже на 17%

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 21:01 Фото: unsplash
Услуги такси в Казахстане продолжают дорожать на фоне стремительного роста пассажиропотока. За год цены увеличились на 17%, передает Zakon.kz.

Как сообщают 20 февраля 2026 года аналитики Energyprom.kz, в течение прошлого года тарифы повышались почти ежемесячно. Исключением стал лишь август, когда было зафиксировано незначительное снижение – на 0,3%.

Самый ощутимый скачок произошел в июне: сразу на 4,7% за месяц. В годовом выражении услуги такси подорожали на 17%. Для сравнения: в 2024 году рост составлял 8,4%, что почти вдвое меньше.

"В региональном разрезе наибольшее удорожание поездки в такси было отмечено в Туркестанской области: сразу на 42,9%. Следом идут Акмолинская и Жетысуская области: на 37,7% и на 21,2%, соответственно. Единственным регионом, где цены на услуги такси не изменились, стала Павлодарская область. Наименьшее удорожание наблюдалось в Актюбинской (на 2,7%), Западно-Казахстанской (на 3,3%) и Северо-Казахстанской (на 3,4%) областях", – отмечается в публикации.

При этом спрос на услуги такси демонстрирует устойчивый рост. За январь-декабрь 2025 года казахстанские перевозчики обслужили 174,5 млн пассажиров.

Тенденция сохраняется и в 2026-м: только за январь было перевезено 22,9 млн человек. Совокупная выручка предприятий такси за 2025 год составила 186,1 млрд тенге.

"Средний чек одной поездки в такси по итогам 2025 года составил 1,1 тыс. тг по Казахстану. В Алматы и Астане ожидаемо наблюдался один из самых высоких показателей: 1,4 тыс. тг в каждом из городов. Дороже всего поездка в такси обходилась в Карагандинской области (средний чек – 1,5 тыс. тг), а дешевле всего – в Кызылординской (540 тг)", – сообщили аналитики.

6 января 2026 года первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин прокомментировал вопрос запуска беспилотного такси в Казахстане.

Канат Болысбек
