Пересмотреть правила сдачи в пункты приема лома и металлов предлагают депутаты

Депутаты инициировали пакет поправок, связанный с возвратом лицензии по предоставлению услуг по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов.

Мажилисмены предлагают пересмотреть правила сдачи в пункты приема лома и черных и цветных металлов в связи с массовыми кражами крышек от люков, передает Zakon.kz.

- …Варварские кражи возобновились, а последствия таких действий приводят к трагическим исходам. Так, в 2018 г. в г. Астана было зафиксировано 2800 обращений об отрытых канализационных люках, зарегистрировано 21 падение и 1 летальный исход. А только за два месяца 2019 года было зарегистрировано 500 заявлений и жалоб, 15 падений и 1 летальный исход. Таким образом, статистика прогрессирует и пугает одновременно, - говорится в депутатском запросе в адрес главы правительства Аскара Мамина.

Как отметил депутат С. Симонов, фактически деятельность по приему и реализации лома и отходов цветных и черных металлов никак не регулируется.

- Система дала сбой, когда в 2008 г. процедура по реализации лома цветных и черных металлов была упрощена, и в сдаче стали участвовать физические лица, которые уже не обязаны были подтверждать происхождение лома, - отметил он.

Тем не менее, постановлением правительства устанавливались квалификационные требования, согласно которым физические лица не имели права сдавать металлы электротехнического, промышленного, военного и ракетно-космического происхождения, кабелей линий связи, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении, а также крышек канализационных люков.

Все потому, что лом и отходы черных и цветных металлов могут происходить лишь в результате производственной деятельности, поэтому происхождение лома у физического лица вызывает множество вопросов.

Кроме того, имели место административные штрафные санкции за нарушение квалификационных требований или за осуществление деятельности при отсутствии соответствующей лицензии.

- На сегодняшний день … деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов исключена из перечня разрешений первой категории (лицензий) и включена в перечень уведомлений – "Уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов". Вследствие чего все подзаконные нормативно-правовые акты также прекратили свое действие. В результате такой вседозволенности уровень желающих заниматься данным видом деятельности неумолимо растет, - говорится в запросе.

В результате безнаказанность и бесконтрольность приводит к массовым кражам и демонтажу как брошенных, так и действующих инженерных сетей, коммуникаций, а также с предприятий металл, лом и отходы цветного и черного металлов.

Депутаты инициировали пакет поправок, связанный с возвратом лицензии по предоставлению услуг по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов.

В связи предлагают разработать четкие квалификационные требования деятельности по предоставлению услуг по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов для участников; предусмотреть сдачу в пункты приема лома и отходов цветных и черных металлов только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с представлением декларации о происхождении лома.

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