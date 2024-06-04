Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как будут выдавать разрешения на сбор, переработку и реализацию металлолома

Как будут выдавать разрешения на сбор, переработку и реализацию металлолома, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 10:47 Фото: unsplash
Министерство промышленности и строительства разработало правила выдачи разрешений на осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, сообщает Zakon.kz.

Выдача разрешений на осуществление деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов является государственной услугой и оказывается местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Для получения госуслуги необходимо направить услугодателю через веб-портал электронного правительства необходимые документы.

После подачи всех необходимых документов в личном кабинете заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, с указанием даты получения результата. 

Работник канцелярии осуществляет прием и регистрацию документов в день их поступления и направляет ответственному исполнителю.

Затем ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней с момента регистрации представленных документов проверяет их полноту и срок действия. В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления и направляет его заявителю через портал в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя, либо лица, его замещающего, в личный кабинет заявителя.

При представлении полного пакета документов ответственный исполнитель проверяет документы на соответствие разрешительным требованиям.

Государственные органы на основании запроса услугодателя в течение 10 рабочих дней со дня направления запроса направляют услугодателю ответ о результатах рассмотрения.

В случае непредставления государственными органами ответа в течение указанного срока выдача разрешения считается согласованной.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги заявителя уведомляют о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания услугодатель выдает разрешение либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Предполагается, что правила введут в действие с 10 октября 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня.

Читайте также

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Сдать тест на знание казахского языка будущие болашаковцы могут онлайн
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: