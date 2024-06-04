Как будут выдавать разрешения на сбор, переработку и реализацию металлолома

Министерство промышленности и строительства разработало правила выдачи разрешений на осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, сообщает Zakon.kz.

Выдача разрешений на осуществление деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов является государственной услугой и оказывается местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Для получения госуслуги необходимо направить услугодателю через веб-портал электронного правительства необходимые документы.



После подачи всех необходимых документов в личном кабинете заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, с указанием даты получения результата.



Работник канцелярии осуществляет прием и регистрацию документов в день их поступления и направляет ответственному исполнителю.

Затем ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней с момента регистрации представленных документов проверяет их полноту и срок действия. В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления и направляет его заявителю через портал в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя, либо лица, его замещающего, в личный кабинет заявителя.



При представлении полного пакета документов ответственный исполнитель проверяет документы на соответствие разрешительным требованиям.

Государственные органы на основании запроса услугодателя в течение 10 рабочих дней со дня направления запроса направляют услугодателю ответ о результатах рассмотрения.

В случае непредставления государственными органами ответа в течение указанного срока выдача разрешения считается согласованной.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги заявителя уведомляют о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.



По результатам заслушивания услугодатель выдает разрешение либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.



Предполагается, что правила введут в действие с 10 октября 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня.