Что такое "прочее имущество" в декларации о доходах, объяснил вице-министр финансов

Оно заполняется по желанию налогоплательщика, и на самом деле полезно самому декларанту – МФ РК.

Что имел ввиду законодатель, прописывая в законе "О всеобщем декларировании" "прочее имущество", пояснил в Службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Руслан Енсебаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Этот вопрос больше всего вызвал резонанс, в первую очередь необходимо отметить, что это поле "прочее" не является обязательным. Оно заполняется по желанию налогоплательщика, и на самом деле полезно самому декларанту. Поскольку получается, что он таким образом декларирует имущество, которое в будущем может послужить ему источником дохода и это нужно понимать, что это не может быть дешевое имущество, как говорилось вилки или ручки. Это имущество, которое можно действительно продать, и таким образом использовать вырученные средства - подтверждение того дохода, которое он может получить, - сказал вице-министр.

Он отметил, что ранее эксперты также поясняли, что в этом пункте можно будет указывать все вещи, которые гражданин имеет на праве собственности. А это сотни, а у кого-то и тысячи предметов, начиная от холодильников и ковров, заканчивая ложками и носками, и даже собаками и попугаями. И продукты можно включить в декларацию.

- Однако для включения таких вещей в декларацию нужны документы, подтверждающие их стоимость. Обычно это кассовые чеки или банковские документы. Если же их нет, то можно заказать отчет об оценке, который должен составить оценщик, имеющий лицензию. В таком отчете будет указана каждая вещь и ее стоимость, - отметил Енсебаев.

С 1 января 2020 года вводится всеобщее декларирование, в связи с чем всем гражданам РК и многим негражданам необходимо до 15 июля следующего года подать декларацию об активах и обязательствах по состоянию на 31 декабря 2019 года

Татьяна Ковалева, Астана

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