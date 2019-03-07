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Организаторы вечера бокса объяснили отказ Фирузе Шариповой

Предварительная договоренность имела место, но не на условиях чемпионки.

Фото : Instagram7 марта 2019, 01:44

В промоутерской компании Suleimen Promotions объяснили причину отказа финансировать чемпионский бой Фирузы Шариповой, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу компании.

- От имени нашей промоутерской компании заявляю, что у Фирузы Шариповой имеется свой менеджер и промоутер, в чьей компетенции и является организация боев для своей подопечной. Suleimen Promotions не является благотворительной организацией, а имеет свои конкретные цели и задачи по продвижению собственных боксеров на вершину мирового бокса и укреплению имиджа Казахстана за рубежом, - сообщили в компании.

Так же было отмечено, что предварительная договоренность все же имела место, но не на тех условиях, которые хотела чемпионка.

- Что касается участия Фирузы Шариповой в вечере бокса в Алматы 24 марта и ее возможного участие в нем, то хотелось бы отметить, что мы и так взяли на себя все расходы по его организации и готовы предоставить ринг и время для боя с ее участием. Ей остается только лишь приехать со своим соперником в Алматы. Об этом так же было сообщено ее промоутеру. Мы гордимся достижениями своей соотечественницы и желаем ей лишь успехов в жизни и на профессиональном ринге! - говорится в заявлении промоутерской компании.

Ранее Фируза Шарипова опубликовала в Instagram пост, в котором посетовала на нежелание промоутерской компании Suleimen Promotions финансировать чемпионский бой.


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