США планируют прекратить войну в Афганистане

Сенаторы внесли в Конгресс законопроект о выводе американских войск.

Американские сенаторы Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) и Том Юдолл (демократ от штата Нью-Мексико) внесли в Конгресс законопроект, направленный на прекращение военных действий США в Афганистане. Если закон будет принят, то Вашингтон объявит о победе и должен будет в течение 45 дней разработать план вывода всех американских войск с афганской территории, передает ТАСС.

В Афганистане идут переговоры между представителями США и движения "Талибан"*. Вашингтон в обмен на вывод войск хочет получить твердые гарантии того, что талибы не будут укрывать на подконтрольной им территории террористические группировки. Участники переговорного процесса стараются высказываться осторожно, отмечая, что решение пока не найдено.

При этом в стране не прекращаются террористические акты, жертвами которых становятся как афганские военнослужащие, так и мирные жители. Кроме того, продолжается противостояние между поддерживаемыми Вашингтоном официальными властями и талибами, контролирующими уже порядка 60% территории страны.

Война окончена

Принятие "Закона о возвращении американских войск домой после благородной службы" (The 2019 American Forces Going Home After Noble Service Act) даст возможность США завершить военную операцию, продолжающуюся в Афганистане с декабря 2001 года. За более чем 17 лет пребывания войск США и их союзников обстановка в области безопасности в стране не улучшилась.

Похоже, что Соединенные Штаты действительно хотят как можно скорее завершить эту затратную (более $2 трлн) и, по сути, провальную операцию, за время которой погибли более 2,3 тыс. американских военнослужащих. И здесь, что является большой редкостью для нынешней внутриполитической ситуации в США, совпадают интересы Конгресса и Белого дома.

В случае успешного вывода войск из Афганистана, президент США Дональд Трамп сможет приписать эту заслугу себе. Что касается законодателей, то они не только прекратят войну, вернув домой американских солдат, но и, приняв предлагаемый закон, аннулируют разрешение на применение военной силы против террористов от 2001 года, которое Конгресс предоставил президенту после терактов 11 сентября. Данное разрешение, которое критикуют многие законодатели, до сих пор используется вашингтонской администрацией для обхода Конгресса для проведения военных операций против террористических группировок.

"Настало время объявить о победе, которой мы добились давным-давно, вернуть их [американских военнослужащих] домой и в первую очередь учитывать потребности Америки", - отметил Рэнд Пол.

Дальше сами

Очевидно, что за время пребывания в Афганистане американцы так и не смогли добиться установления контроля афганского правительства над всей территорией страны. Более того, нынешний президент Афганистана Ашраф Гани находится у власти исключительно благодаря поддержке и защите США. То же самое можно было сказать и о его предшественнике Хамиде Карзае. Поэтому велика вероятность того, что после полного вывода иностранных войск с афганской территории, на чем настаивает движение "Талибан", может начаться новый виток междоусобной войны.

Именно поэтому все международные посредники пытаются усадить талибов и представителей Кабула за стол переговоров. В предложенном Конгрессу законопроекте указывается, что вывод американских войск из Афганистана заложит "основу для политического примирения, которое будет осуществляться афганцами".

Однако пока, несмотря на все усилия международных посредников, перспективы внутриафганского урегулирования не просматриваются.

Как заявил после состоявшихся 22 февраля в Анкаре переговоров со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, необходимо дать афганцам договориться. Кабулов отмечает, что "то есть не только нынешнему правительству, но и всем остальным политикам и талибам, самим по-афгански договориться".

- Это, с нашей точки зрения, может показаться несовершенным результатом, но это не имеет никакого значения, потому что даже несовершенный результат таких договоренностей приведет к миру, а это главная цель. Это и будет афганским решением, - заявил он.

Он добавил также, что "Афганистану еще понадобится помощь в течение как минимум еще нескольких лет".

Шаг за шагом

Внесение в Конгресс законопроекта об окончании войны в Афганистане выглядит весьма оптимистично только на первый взгляд, так как на переговорах американцев с представителями "Талибан" нет никакого прорыва.

Как заявил ранее официальный представитель талибов Забиулла Муджахид, переговоры "продвигаются шаг за шагом".

- Поскольку тема обсуждений чрезвычайно важна и деликатна, прогресс достигается с такой же осторожностью и бдительностью, - сказал он.

Определенные надежды на позитивное развитие событий вселяет сам факт продолжения переговорного процесса - на 25-26 марта в Дохе намечена вторая межафганская конференция, в которой примут участие и представители талибов (первая состоялась 5-6 февраля в Москве).

Однако есть опасения, что ожидания не оправдаются. Так, на днях представителю Госдепартамента Роберту Палладино пришлось отвечать на просьбы журналистов пояснять слова госсекретаря Майкла Помпео о "террористах-талибах", с которыми приходится договариваться.

- Слова госсекретаря говорят сами за себя, и я не собираюсь выходить за их рамки, - сказал Палладино.

Пока от талибов реакции не последовало.

* - группировка, запрещенная в Казахстане

