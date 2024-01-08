В США планируют рассекретить документы об НЛО

В конце 2023 года американским конгрессом был принят законопроект, который позволит рассекретить информацию о неопознанных летающих объектах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Times, в соответствии с законом, принятым после широкой дискуссии, возможна публикация документов за последние 25 лет, касавшихся "неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума".

Принятый законопроект об НЛО должен еще одобрить президент США Джо Байден. Кроме того, закон предоставляет ему право по соображениям национальной безопасности не снимать гриф секретности с некоторых материалов.

Ранее американское правительство запустило сайт Управления по изучению аномальных летающих явлений. До этого в Пентагоне рассказали о случаях обнаружения НЛО дронами MQ-9 Reaper.